В Омске ягуар атаковал дрессировщика

Представитель управления МВД по Омской области рассказал о нападении ягуара на дрессировщика по время цирковой репетиции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел 16 января в цирке Омска.

«По предварительной информации, в ходе репетиции на него напал молодой ягуар», — сказал источник.

Реклама

Он добавил, что дрессировщика доставили в медицинское учреждение с травмами.

Ранее отец девочки, пережившей нападение львицы в передвижном цирке в селе Успенское Краснодарского края, сообщил о том, что ребенок вышел из комы.