В результате взрыва на заводе в Ленобласти произошло обрушение

На заводе «Полипласт» в Ленинградской области в результате взрыва обрушилась часть производственного цеха. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, это произошло на площади 400 квадратных метров.

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Как отмечается, общая площадь цеха, в котором случился инцидент, составляет 1200 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве на заводе в Ленобласти возросло вдвое.