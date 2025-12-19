Путин объяснил, какие люди становятся героями

Самое главное для молодого поколения — это любовь к матери. Люди с такими ценностями в жизни становятся героями России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Любить маму. Говорю без шуток. Это не ирония», — подчеркнул президент, отвечая на вопрос «что самое важное для мальчишки 13 лет».

«Вот смотрите <...> отношение к маме, это не просто отношение одного человека к другому, это мировоззрение. И люди с таким подходом, с такими ценностями в жизни становятся героями России», — отметил глава государства.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания прямой линии. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

