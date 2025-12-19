Путин призвал любить маму

Россиянам нужно любить своих матерей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

Во время ответов на вопросы у главы государства спросили, что важнее для молодого поколения: хорошо учиться, быть сильнее, иметь верных друзей или что-то другое.

«Любить маму. Говорю без шуток. Это не ирония», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что обсуждал эту тему с командиром штурмовой группы, старшим лейтенантом Минобороны РФ Героем России Нараном Очир-Горяевым. Президент уточнил, что военный попросил помочь его матери, у которой проблемы со здоровьем. По словам российского лидера, это говорит не просто об отношении одного человека к другому, а о мировоззрении.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания прямой линии. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

