Возлюбленная «жениха» с прямой линии ответила ему согласием

Уральский журналист Кирилл Бажанов, сделавший предложение руки и сердца на прямой линии президента РФ Владимира Путина получил от нее согласие. Об этом пишет ТАСС.

«Не знала [о задумке]. Ответила «да», — сказал он.

Корреспондент был одет в костюм, в руках у него был плакат: «Хочу жениться». Российский лидер отметил, что автор вопроса уже одет как на торжество.

В итоге, корреспондент позвал Путина на свадьбу.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания прямой линии. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее появились кадры подготовки к прямой линии с Путиным.