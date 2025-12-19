Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире

Путин заявил, что российская армия стала самой боеспособной в мире

Армия России стала самой боеспособной в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«Я вот говорил недавно на коллегии министерства обороны о развитии Вооруженных сил, что они у нас стали, наверное, самыми боеспособными в мире», — сказал глава государства.

По его словам, ВС России уже являются таковыми с учетом еще и новых видов вооружения, в том числе стратегического характера.

17 декабря 2025 года в Москве прошла расширенная коллегия Минобороны России с участием президента РФ. В ходе мероприятия Путин заявил, что российская армия обладает уникальным боевым опытом и опережает остальной мир в создании новых видов оружия, которые не имеют аналогов.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин сообщил, что ВС РФ с начала текущего года взяли под контроль 300 населенных пунктов.