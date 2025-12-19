Путин рассказал, какой видит Россию через 200 лет

Путин: РФ через 200 лет будет высокообразованной и высокотехнологичной страной

Президент России Владимир Путин рассказал, что видит через 200 лет РФ как высокоразвитую и высокотехнологичную страну, отметив, что два столетия — это не такой уж и большой срок для нашей страны. Об этом российский лидер заявил в ходе Прямой линии.

«И на базе этого высокого уровня образования наших людей она будет высокотехнологичной. Она будет с помощью этих технологий решать все стоящие задачи в области экономики, в области здравоохранения, в области социальной политики», — отметил глава государства.

Помимо этого, по словам президента, Россия через 200 лет будет жить в условиях мира, благополучия.

» <…> и выстроит отношения на базе уважения к себе и к своим партнерам со всеми участниками международного общения», — заключил Путин.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания прямой линии. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

