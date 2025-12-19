Путин пообещал решить вопрос обманутых дольщиков

Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» призвал разобраться с проблемой мошенничества и обманутых дольщиков.

По его словам, при незавершенном строительстве объектов недопустимо начинать новые проекты. Путин отметил наличие проблем со срывами сроков и подключением домов к инженерным сетям.

Глава государства призвал не продлевать мораторий на взыскание неустоек с застройщиков.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания прямой линии. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

В прошлом году в России было зафиксировано пять тысяч случаев мошенничества при строительстве домов. Заемщики брали в банках льготные кредиты на возведение жилья, тратили на это материнский капитал, однако дома построены не были. Кто виноват в подобной ситуации, что предлагает пострадавшим ЦБ и смогут ли они добиться чего-нибудь в суде — в материале «Газеты.Ru».

