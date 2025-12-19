Путин заявил, что Бог с Россией и никогда ее не оставит

Бог с Россией и никогда ее не оставит. Об этом в ходе прямой линии заявил глава государства Владимир Путин.

»(Я верю — ред.) в Господа, который с нами, и который никогда не оставит Россию», — сказал президент, отвечая на вопрос, во что он верит.

Также Путин призвал любить маму. Во время ответов на вопросы у главы государства спросили, что важнее для молодого поколения: хорошо учиться, быть сильнее, иметь верных друзей или что-то другое.

19 декабря в прямом эфире президент России подвел итоги уходящего 2025 года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира, Путин ответил на 71 вопрос.

Мероприятие состоялось в Гостином дворе и продлилось 4 часа 30 минут. Самая долгая прямая линия с президентом была в 2013 году, она продолжалась 4 часа 47 минут.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

