Путин заявил, что Россия сохраняет устойчивость экономики

Путин: РФ сохраняет устойчивость экономики, для этого было принято много решений

Россия сохраняет устойчивость экономики. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Мы сохраняем, как я уже сказал вначале, устойчивость экономики, было принято для этого много очень важных решений», — подчеркнул глава государства.

Также Путин уточнил, что рост ВВП России составляет 1%, но за прошедшие три года этот показатель составил уже 9,7%. По словам российского лидера, низкий рост ВВП в 2025 году является осознанным совместным решением со стороны правительства и Центрального банка (ЦБ), связанным с таргетированием инфляции в стране.

До этого администрация США представила европейским партнерам проект экономических мер, направленных на возвращение России в мировую экономику в рамках возможного урегулирования украинского конфликта. Документы, описанные источниками американской газеты The Wall Street Journal, вызвали напряженные дискуссии между Вашингтоном и Евросоюзом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

