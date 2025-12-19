Тренер «ПСЖ» о переломе Сафонова: у него сильный характер

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике высказался о переломе руки голкипера Матвея Сафонова, с которым он выиграл серию пенальти в матче за Межконтинентальный кубок с бразильским «Фламенго», отразив четыре удара, передает RMC Sport.

«Это невероятно, но сам игрок не понимает, как это произошло. Мы думаем, что это на третьем пенальти он сделал странное движение. У него перелом. С его менталитетом он восстановится быстрее обычного. У него сильный характер», — сказал Энрике.

У Сафонова диагностирован перелом, в результате которого футболист будет вынужден пропустить около трех-четырех недель.

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Сразу после финального свистка футболисты парижской команды бросились к Сафонову и стали качать его на руках.

Ранее Сафонову предрекли будущее на скамье запасных.