Путин признался, что впервые слышит о деле по обвинению француза Винатье

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что впервые слышит о деле по обвинению в РФ гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иностранным агентом).

О помиловании француза российского лидера попросил журналист из Франции.

«Первый раз слышу, но я вам обещаю, что я обязательно узнаю. Если есть хоть какой-то шанс решить этот вопрос положительно, если российский закон позволяет это сделать, мы предпримем необходимые усилия», — ответил президент.

Путин отметил, что сейчас не может сказать «ничего конкретно», потому что «ничего не знает», но пообещал «обязательно узнать».

19 декабря в прямом эфире президент России Владимир Путин подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания прямой линии. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин надиктовал в прямом эфире послание будущим поколениям.