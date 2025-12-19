Путин признал, что у него есть отрицательные черты характера

Путин заявил, что имеет черту характера, которая ему не нравится

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе прямой линии, не стал называть свои положительные и отрицательные качества.

Он пояснил, что люди «сами сделают выводы».

Главе российского государства задали вопрос о том, какая черта его характера ему не нравится.

«Говорить, где у меня положительные, где отрицательные качества, — только давать повод для ненужных пересудов», — ответил на вопрос Путин.

При этом президент добавил, что «как и любой человек», имеет черту характера, которая ему не нравится.

19 декабря в прямом эфире президент России подвел итоги уходящего 2025 года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира.

Мероприятие состоялось в Гостином дворе и продлилось 4 часа 30 минут. Самая долгая прямая линия с президентом была в 2013 году, она продолжалась 4 часа 47 минут.

