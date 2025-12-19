Путин заявил о готовности РФ подумать о прекращении ударов на время выборов на Украине

Россия готова подумать об обеспечении безопасности на время проведения выборов на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования», — сказал глава государства.

Путин добавил, что в вопросе выборов есть один момент, мимо которого российская сторона не может пройти. Президент отметил, что сейчас в РФ живет до 10 млн украинцев, имеющих право голоса. В связи с этим Россия имеет право потребовать организацию выборов на своей территории, чтобы предоставить возможность проголосовать всем гражданам республики.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания прямой линии. Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира.

