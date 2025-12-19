Путин не собирает материалы для мемуаров

Путин заявил, что не собирает материалы для написания мемуаров

Президент России Владимир Путин на прямой линии заявил, что не собирает материалы для написания мемуаров.

«Нет, я вообще считаю, что нужно просто работать, ведь в мемуарах даются оценки, прежде всего, самим себе», — сказал он, отвечая на вопрос, собирается ли он писать свои мемуары.

Путин также рассказал, что никогда не отправлял «видеокружок» в мессенджерах.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. Прямая линия продолжается уже более четырех часов.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания прямой линии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин рассказал, о чем жалеют люди в конце жизни.