Путин ответил на блиц-опрос

Путин ответил на семь блиц-вопросов журналистов на прямой линии

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на блиц-опрос. Главе государства задали семь вопросов о личной жизни и ценностях.

Он рассказал, что никогда не отправлял «кружочки» своим родственникам и близким через мессенджеры.

Помимо этого, Путин заверил, что не планирует собирать материалы для будущих мемуаров и не будет их писать.

Президент рассказал, что есть люди, которых он может назвать своими друзьями. Они, по словам российского лидера, ведут себя очень сдержанно, достойно, и ему «за них не стыдно».

Кроме того, глава государства считает, что любовь с первого взгляда существует. Путин также признался, что влюблен.

Еще российский лидер ответил на вопрос журналистов о том, что его мотивирует и идти дальше. По словам президента, основной движущей силой для него является доверие людей.

Особое внимание Путин обратил на значимость Родины, поскольку она, по словам главы государства, начинается с родителей.

В заключении блиц-опроса президент добавил, что «Бог никогда не оставит Россию».

