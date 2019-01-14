УПЦ заявила о появлении неизвестного в Киево-Печерской лавре перед пожаром

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Глава информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископ Климент сообщил, что перед началом пожара на территории Киево-Печерской лавры в здание комплекса проник неизвестный, передает ТАСС.

По словам Климента, речь в том числе может идти и о человеке без определенного места жительства.

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«Согласно информации руководства Киево-Печерской лавры, инцидент связан с тем, что на чердак здания проник человек», — сказал Климент.

Он также рассказал, что сгоревшее здание несколько лет назад было передано заповедником монастырю. Последние шесть лет велись поиски средств на ремонт здания, потому оно не использовалось.

Ранее источник сообщил, что Киево-Печерскую лавру могли поджечь ее представители.