Горящее здание на территории Киево-Печерской лавры обрушилось

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Пресс-секретарь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по Киеву Светлана Водолага сообщила, что горящее здание на территории Киево-Печерской лавры частично обрушилось, передает телеканал NewsOne.

По ее словам, в здании произошло частичное обрушение перекрытия между вторым этажом и чердачным помещением, площадь обрушения составляет примерно 50 кв. метров.

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Она отметила, что угроза распространения огня на другие постройки отсутствует, но может произойти дальнейшее обрушение. Из-за этого спасателям приходится тушить пожар снаружи.

Водолага подчеркнула, что пострадавших при пожаре нет.

Ранее сообщалось, что на территории Киево-Печерской лавры загорелось здание.