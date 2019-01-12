В результате взрыва в Париже погибли четыре человека

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В результате взрыва газа в булочной на улице Тревиз в Париже погибли четыре человека, передает ТАСС.

Об этом заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

«В результате трагического взрыва погибли четыре человека: двое пожарных и двое гражданских лиц. Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии, один из них — пожарный», — сказал он.

Также стало известно, что более 10 человек находятся в критическом состоянии. В посольстве России во Франции пока нет информации, были ли среди пострадавших россияне.