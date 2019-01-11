НАК сообщил о ликвидации троих боевиков в Дагестане
Трое боевиков были ликвидированы в ходе боестолкновения в Дагестане, передает РИА «Новости» со ссылкой Информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Сообщается, что около 18.00 на участке трассы Кизилюрт — Махачкала неизвестные на автомобили атаковали сотрудников ДПС.
Как отмечается, в ответ на требование правоохранителей остановить машину, сложить оружие и сдаться боевики открыли огонь из автоматов.
В результате последовавшего столкновения трое преступников были нейтрализованы, добавили в НАК.
Ранее было опубликовано видео ликвидации двух сторонников «Исламского государства» (организация запрещена в России) в Дагестане.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.