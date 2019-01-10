После стрельбы у московского кафе мужчину увезли в багажнике

Помощник руководителя главка СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что следователи ищут мужчину, которого после стрельбы у одного из столичных кафе увезли с места происшествия в багажнике, передает РИА «Новости».

«По предварительным данным, вечером 10 января 2019 года вблизи кафе, расположенного по проспекту Мира в Москве, неизвестные произвели выстрелы из огнестрельного оружия и поместили мужчину в багажник автомобиля, после чего скрылись с места происшествия», — сказала Иванова.

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Она добавила, что в настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются местонахождения автомобиля и потерпевшего.

Ранее сообщалось, что на Запорожье чиновника избили и похитили в багажнике машины.