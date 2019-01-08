В Таллине появились плакаты «Здесь только эстонцы» и «Здесь только русские»

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В Таллине появились плакаты, на которых написано по-эстонски Siin ainult eestlased («Здесь только эстонцы»), а также по-русски — «Здесь только русские», передает РИА «Новости».

Плакаты были размещены на трамвайной остановке, разделили остановку на две части и призывали местных жителей ждать общественный транспорт по отдельности. Ответственность за появление новых плакатов взяла на себя лидер недавно созданной партии «Эстония 200» Кристина Каллас.

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«Расколотое общество — наша реальная проблема. Пусть первый бросит в меня камень тот, кто скажет, что смысл изображенного на плакатах не является правдой. Наши дети ходят в разные школы, мы работаем в разных рабочих коллективах и живем в разных районах города. Мы смотрим разные телеканалы. И если это — не расколотое общество, то как тогда это называть?», — сказала Каллас.

По ее словам, целью подобной акции является попытка обратить внимание на проблему разобщенности двух общин.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил граждан с наступающим Новым годом.