Бастрыкин поручил проверить сообщения о захвате российских моряков
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о захвате российских моряков с судна MSC MANDY. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.
Отмечается, что была организована процессуальная проверка. Кроме того, глава СК поручил международному управлению ведомства взаимодействовать с министерством иностранных дел, чтобы как можно скорее установить обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что посольство уточняет данные о гражданстве захваченных около Бенина моряков.