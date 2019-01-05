Бастрыкин поручил проверить сообщения о захвате российских моряков

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о захвате российских моряков с судна MSC MANDY. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

Отмечается, что была организована процессуальная проверка. Кроме того, глава СК поручил международному управлению ведомства взаимодействовать с министерством иностранных дел, чтобы как можно скорее установить обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что посольство уточняет данные о гражданстве захваченных около Бенина моряков.