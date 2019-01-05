В Германии подтвердили падение груза с опасными химикатами в Северное море
Немецкое управление по чрезвычайным ситуациям на море подтвердило, что с судна Zoe в Северном море были смыты контейнеры с опасными химикатами. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ведомстве уточнили, что в одном из смытых контейнеров в 280 коробках содержатся 7,7 т бензоилпероксида, а в другом — 1,5 т литий-ионных батарей в 457 коробках. В управлении подчеркнули, что если упаковки с бензоилпероксидом будут вскрыты, то вещество опустится на дно и его вред для морских организмов будет «очень ограниченным». Если их выбросит на берег, то экологическая опасность окажется значительно более высокой, подчеркнули в ведомстве.
Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала об инциденте в Северном море.