Поездка в Диснейленд закончилась смертью пяти детей

Среди семи жертв ДТП, которое произошло в американском штате Флорида, были пятеро детей, направлявшихся в Диснейленд. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что столкновение двух грузовиков и трех легковых автомобилей произошло в округе Алачуа.

Согласно имеющейся информации, погибшие дети входили в состав церковной группы Луизианы. Ее представитель подтвердил, что они попали в ДТП, но не предоставил другой информации.

Ранее сообщалось, что после аварии во Флориде из грузовика вылилось почти 200 л дизельного топлива, которое загорелось.