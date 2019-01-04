МИД предупредил россиян об опасной погоде в Германии

МИД России предупредил находящихся в Германии граждан о высоком уровне погодной опасности в южных и центральных районах страны, передает ТАСС.

«В связи с сильным и порывистым ветром, а также обильными осадками «красный» и «оранжевый» уровни метеоопасности действуют 4 января в южных и центральных районах Германии», — говорится в сообщении.

Реклама

Перед Новым годом в российском МИДе предупредили граждан о готовящихся протестных акциях в странах Европы.

Ведомство сообщило о протестах в Италии, Дублине и Франции.