МИД предупредил россиян об опасной погоде в Германии
МИД России предупредил находящихся в Германии граждан о высоком уровне погодной опасности в южных и центральных районах страны, передает ТАСС.
«В связи с сильным и порывистым ветром, а также обильными осадками «красный» и «оранжевый» уровни метеоопасности действуют 4 января в южных и центральных районах Германии», — говорится в сообщении.
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Перед Новым годом в российском МИДе предупредили граждан о готовящихся протестных акциях в странах Европы.
Ведомство сообщило о протестах в Италии, Дублине и Франции.