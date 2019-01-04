Times рассказала о третьем гражданстве арестованного в Москве шпиона США

Арестованный в Москве по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан является также подданным Великобритании, пишет The Times.

В издании рассказали, что сотрудники посольства США в Москве связывались со своими британскими коллегами, чтобы проинформировать их о задержании Уилана, а также уточнить его статус в качестве подданного Британии.

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Представитель британского МИДа подтвердил газете, что Британия подала запрос на доступ к задержанному в России британцу после получения просьбы о помощи, однако не стал называть его имени.

Ранее телеканал CBC сообщал, что Уилан также является гражданином Канады. Российские власти называли Уилана только «гражданином США».