Митрополит Польши отказался признавать новую церковь на Украине

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Митрополит Варшавский и всей Польши Савва отправил письмо Константинопольскому патриарху Варфоломею, в котором заявил, что польская церковь не намерена признавать автокефальную украинскую церковь, а также не согласна с результатами объединительного собора. Текст письма приводит сайт Украинской православной церкви (УПЦ).

По мнению Саввы, объединительный собор оказал негативное воздействие не только на религиозную жизнь Украины, но и привел к возникновению «социально-политических болезненных явлений».

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«Автокефалия, согласно убеждениям поместных православных церквей, предоставляется только по представлению Матери-Церкви после консультаций со всеми предстоятелями», — подчеркнул Савва и призвал Варфоломея созвать глав всех поместных церквей для решения вопроса независимости украинской церкви.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею и призвал его отказаться от создания на украинской территории новой церковной структуры.