Саудовская генпрокуратура потребовала смертной казни для убийц Хашукджи

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В Саудовской Аравии прошло первое заседание суда по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает «Аль-Арабия».

Как отмечается, в деле фигурируют одиннадцать человек. Пятеро из них обвиняются в непосредственной причастности к убийству Хашукджи.

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Подчеркивается, что генпрокуратура королевства намерена добиваться смертной казни для тех, чья вина будет доказана по итогам судебных слушаний.

Ранее сообщалось, что телекомпания Al Jazeera показала, как могли спрятать тело Хашукджи.