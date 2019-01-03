Спасатели извлекли из-под завалов тело 38-го погибшего в Магнитогорске
Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов частично обрушившегося дома в Магнитогорске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
На данный момент общее число жертв трагедии составляет 38 человек.
«Извлечено тело погибшей женщины, общее число жертв составило 38 человек», — отметили в МЧС.
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Трагедия в Магнитогорске произошла утром 31 декабря. Взрыв газа обрушил один из подъездов панельного 10-этажного жилого дома. Место инцидента в этот же день посетил президент России Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что власти утвердили размер материальной помощи пострадавшим в Магнитогорске.