Спасатели извлекли из-под завалов тело 38-го погибшего в Магнитогорске

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Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов частично обрушившегося дома в Магнитогорске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

На данный момент общее число жертв трагедии составляет 38 человек.

«Извлечено тело погибшей женщины, общее число жертв составило 38 человек», — отметили в МЧС.

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Трагедия в Магнитогорске произошла утром 31 декабря. Взрыв газа обрушил один из подъездов панельного 10-этажного жилого дома. Место инцидента в этот же день посетил президент России Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что власти утвердили размер материальной помощи пострадавшим в Магнитогорске.