На Сахалине спасли 11-летнюю девочку, которую мать заперла в квартире на год

Жительница Сахалина больше года держала 11-летнюю дочь взаперти
Galina Yakuba/Shutterstock/FOTODOM

На Сахалине спасли 11-летнюю девочку, которая год не покидала квартиру, где ее заперла собственная мать, сообщает СУ СК России по Сахалинской области.

По версии следствия, женщина систематически нарушала обязанности по уходу и воспитанию малолетней дочери, оставляла без присмотра, ограничивала ее свободу и проявляла к ребенку пренебрежительное отношение. Это продолжалось в период с ноября 2024 года по январь 2026-го.

Больше года девочка не посещала школу и вынужденно проводила значительную часть времени в кровати, из-за чего у нее ослабли мышцы. Также пострадавшая не соблюдала элементарные правила гигиены, что привело к другим проблемам со здоровьем.

В отношении жестокой матери возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Также к уголовной ответственности по ст. 293 УК РФ (халатность) привлекут должностных лиц органов системы профилактики.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, ведется сбор и закрепление доказательственной базы.

До этого срок за истязание получила жительница Омска, прижигавшая лицо дочери уксусом. Также 51-летняя женщина била девочку зарядным устройством и ложкой за малейшие провинности. Травмы заметили учителя, которые и обратились в правоохранительные органы.

Ранее мать год избивала свою малолетнюю дочь в российском селе, но все молчали.
 
