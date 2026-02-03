Размер шрифта
Российские военные уничтожили объекты ВСУ на правом берегу Днепра

Сальдо: ВС РФ поразили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Бойцы Вооруженных сил РФ поразили наблюдательный пункт и пункт временной дислокации украинских солдат на правом берегу реки Днепр. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он рассказал, что наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) находился в районе Антоновского автомобильного моста. Пункт временной дислокации, в свою очередь, располагался в заброшенных зданиях. Цели обнаружила воздушная разведка войск беспилотных систем группировки российских войск «Днепр».

«Расчет 122-мм гаубицы Д-30 занял огневую позицию и точными выстрелами уничтожил обе цели вместе с находившимися там боевиками», — подчеркнул Сальдо.

Губернатор дополнил пост видеозаписью, на которой запечатлена проведенная ВС РФ операция.

24 декабря прошлого года Сальдо заявил, что военные ВСУ минируют противопехотными минами прибрежные зоны находящегося под их контролем Херсона — на Карантинном острове. По словам главы региона, таким образом украинские солдаты пытаются противостоять бойцам ВС РФ на правом берегу реки Днепр. Однако при срабатывании мин ранения получают мирные жители, а Киев стремится переложить ответственность на Москву и обвиняет в происходящем российских военнослужащих.

Ранее российские военные поразили орудие M777 американского производства в Херсонской области.
 
