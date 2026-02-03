СК опубликовал кадры допроса подозреваемого в убийстве мальчика из Петербурга

Подозреваемый в убийстве мальчика в Петербурге заявил, что хотел сдаться сам

Мужчина, которого подозревают в убийстве девятилетнего мальчика в Петербурге, заявил, что сам хотел обратиться в полицию. Видео допроса опубликовали представители СК РФ в официальном Telegram-канале.

По словам 38-летнего подозреваемого, он согласен с задержанием. Также он уточнил, что «сам собирался явиться» в полицию.

В СК также подтвердили, что тело жертвы обнаружили в акватории водоема Ломоносовского района региона.

«В ближайшее время будет проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская», – сообщается в публикации.

Мальчик пропал 30 января. Во время поисков выяснилось, что школьник сел в машину к мужчине, личность которого вскоре установили. По данным Telegram-каналов, подозреваемый убил ребенка, так как тот стал его шантажировать.

Сам мужчина признался в убийстве. На разных устройствах у него обнаружили много материалов непристойного характера с участием детей.

Ранее подозреваемый в похищении мальчика в Петербурге отказался давать показания.