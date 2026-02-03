Волонтер заявила, что найденного мертвым мальчика из Петербурга могли пытать

Мужчина, которого подозревают в убийстве ребенка в Санкт-Петербурге, мог пытать жертву. Такое мнение высказала одна из участниц поисков мальчика в беседе с РЕН ТВ.

Как рассказала женщина, школьника заметили благодаря яркому рюкзаку. Однако водоем заледенел, поэтому, чтобы достать пострадавшего, волонтеры и местные жители пробили лед топором.

Она также добавила, что у мальчика конечности были связаны скотчем.

«Может, он пытал его, мы же не знаем. Просто урод, меня аж всю трясет, очень жалко», – рассказала женщина.

Школьник исчез 30 января, когда отправился к супермаркету. Камеры точки зафиксировали, как мальчик сел в машину к мужчине и они вместе куда-то отправились.

Позже подозреваемого задержали, им оказался 38-летний мужчина из ЛНР. Он признался в содеянном и рассказал, что ударил по голове, обмотал скотчем и выбросил в водоем.

По данным Telegram-каналов причиной агрессии мог стать шантаж. Мальчик якобы требовал у фигуранта 500 тысяч рублей.

