Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Волонтер заявила, что найденного мертвым мальчика из Петербурга могли пытать

РЕН ТВ: убитого в Петербурге мальчика могли пытать
Поисково-спасательный отряд «Северо-Запад»/VK

Мужчина, которого подозревают в убийстве ребенка в Санкт-Петербурге, мог пытать жертву. Такое мнение высказала одна из участниц поисков мальчика в беседе с РЕН ТВ.

Как рассказала женщина, школьника заметили благодаря яркому рюкзаку. Однако водоем заледенел, поэтому, чтобы достать пострадавшего, волонтеры и местные жители пробили лед топором.

Она также добавила, что у мальчика конечности были связаны скотчем.

«Может, он пытал его, мы же не знаем. Просто урод, меня аж всю трясет, очень жалко», – рассказала женщина.

Школьник исчез 30 января, когда отправился к супермаркету. Камеры точки зафиксировали, как мальчик сел в машину к мужчине и они вместе куда-то отправились.

Позже подозреваемого задержали, им оказался 38-летний мужчина из ЛНР. Он признался в содеянном и рассказал, что ударил по голове, обмотал скотчем и выбросил в водоем.

По данным Telegram-каналов причиной агрессии мог стать шантаж. Мальчик якобы требовал у фигуранта 500 тысяч рублей.

Ранее полицейские задержали курьера, который забирал деньги у «похищенного» мошенниками подростка из Красноярска.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!