США и Европа дадут «военный ответ» на возможное нарушение мира на Украине

FT: Украина, США и Европа согласовали план ответа на нарушение мирного договора
Global Look Press

США, Украина и европейские страны согласовали многоуровневый план поддержки любого мирного соглашения, которое в будущем заключат Москва и Киев. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT), сославшись на источники.

По данным издания, Вашингтон и государства Европы договорились дать «скоординированный военный ответ», если российская сторона будет «постоянно нарушать» договор. Сначала ответные меры будут включать в себя дипломатическое предупреждение и действия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их примут в течение 24 часов после того, как соглашение будет нарушено.

Если боевые действия продолжатся, в процесс вмешается «коалиция желающих». Перерастание эскалации в масштабное наступление приведет к активизации сил, поддерживаемых коллективным Западом. В том числе планируется привлечь американские войска. Ожидается, что силы Запада будут задействованы через 72 часа после первого нарушения перемирия.

2 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что по ряду вопросов в рамках переговорного процесса по Украине по-прежнему нет сближения сторон. Тем не менее Москва и Киев приблизились к общему пониманию некоторых других вопросов, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Медведев назвал самый сложный вопрос в урегулировании украинского конфликта.
 
