«Учительница года» приставала к ученику и насиловала его

В США учительницу года обвинили в изнасиловании ученика

Учительница из американского штата Луизиана стала фигуранткой уголовных разбирательств из-за непристойных отношений со школьником. Об этом сообщает KLFY.

По данным издания, 38-летняя педагог изнасиловала ребенка и была уличена в домогательствах в отношении этого же ученика. Детали не уточняются.

Известно, что женщина преподавала математику в восьмом классе и в сентябре прошлого года получила звание «Учитель года».

На данный момент неизвестно, пострадал ли от действий учительницы кто-то еще.

Известно, что на данный момент женщина не работает в школе. По данным Toronto Sun, после того как о произошедшем стало известно, жена директора учреждения в соцсетях заявила, что пострадавший мог принимать участие в насилии.

Публикация была удалена, но заметившие ее родители были возмущены. Помимо этого, они возмущены тем, что никто не замечал тревожные сигналы в поведении женщины. Более того, она получила награду.

