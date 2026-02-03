Слепаков рассчитывает на миллионы за концерты в США при полупустых залах

Комик и музыкант Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) собирается заработать около 14,8 млн рублей во время своего тура по США и Канаде. Об этом сообщает «Абзац».

Всего Слепаков планирует 7 мероприятий. Однако, как выяснило издание, продажи билетов идут слабо, а в некоторых городах (в частности, в Сан-Франциско и Чикаго) билеты не удается приобрести уже более суток из-за сбоев на сайте.

«Абзац» утверждает, что Слепаков заработает почти 15 млн рублей только при полном аншлаге, но вероятность заполненных залов пока под вопросом.

«В остальных городах (помимо Сан-Франциско и Чикаго) иноагента могут ожидать полупустые залы», — сказано в статье.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что Слепаков продолжает получать доход со вкладов в российских банках. За три года, как утверждается, он положил на сберегательные вклады почти 26 млн рублей под проценты и заработал почти 2 млн рублей.

В конце 2025 года сообщалось, что из-за отсутствия спроса комик уменьшил гонорар за корпоратив до 4,5 миллиона рублей. Раньше он выступал за 5,6 млн рублей.

Ранее СМИ выяснили, что уехавший из Израиль Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) втрое нарастил число поездок в США.