Армия

В Киевской области зафиксировали несколько взрывов

Взрывы произошли в Виннице и Киевской области Украины
Sofiia Gatilova/Reuters

Несколько взрывов произошли в Киевской области. Об этом пишет украинское издание «Телеграф».

По данным издания «Новости Live», также взрывы зафиксировали в городе Виннице в центральной части Украины. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в настоящее время на всей территории Украины действует воздушная тревога.

Утром 3 февраля Telegram-канал SHOT сообщил, что энергетические и военные объекты на Украине подверглись массированному удару с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как выяснили журналисты, были использованы более 100 дронов типа «Герань» и десятки ракет. Среди них — «Циркон», Х-22, «Искандер-М» и снаряды от реактивной системы залпового огня «Торнадо-С».

В материале уточнялось, что целями атаки стали Дарницкая ТЭЦ, подстанция «Киевская» и ТЭЦ-5 в столице. Кроме того, в районе подстанции 330 кВ «Лосево» в Харькове произошли взрывы с последующим возгоранием. Также ударам подверглись энергообъекты в Днепропетровске, портовая инфраструктура в Одессе.

Ранее в Одесской области загорелся порт.
 
