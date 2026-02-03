Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Финляндия принимает меры с ледокольным флотом из-за России

Yle: Финляндия планирует рассредоточить свой ледокольный флот из-за России
Sergei Grits/AP

Власти Финляндии планируют перенести часть ледоколов из южных портов на север в рамках усиления безопасности на фоне конфликта России и Украины. Об этом пишет Yle.

В материале отмечается, что в качестве новых баз рассматриваются порты Оулу и Кеми на севере Ботнического залива. Они должны принять ледоколы, расположенные неподалеку от Хельсинки и Хамина-Котка, пишет Yle.

Децентрализованное размещение флота позволит усилить безопасность снабжения, важность которой показали события на Украине, говорится в тексте.

До этого сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп хочет, чтобы в распоряжении Соединенных Штатов было столько же ледоколов, сколько и у России, стремясь купить корабли у Финляндии и ряда других государств.

В материале отмечается, что показатель по ледоколам в США стал для Трампа своеобразным соревнованием с президентом России Владимиром Путиным. Как напоминает газета, Финляндия пыталась продать ледоколы Вашингтону еще во времена Холодной войны, но сделка не состоялась и была отложена. К ней вернулись по возвращении республиканца в Белый дом.

Ранее сообщалось, что верфи трех стран объединились ради строительства ледоколов для США.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!