Финляндия принимает меры с ледокольным флотом из-за России

Власти Финляндии планируют перенести часть ледоколов из южных портов на север в рамках усиления безопасности на фоне конфликта России и Украины. Об этом пишет Yle.

В материале отмечается, что в качестве новых баз рассматриваются порты Оулу и Кеми на севере Ботнического залива. Они должны принять ледоколы, расположенные неподалеку от Хельсинки и Хамина-Котка, пишет Yle.

Децентрализованное размещение флота позволит усилить безопасность снабжения, важность которой показали события на Украине, говорится в тексте.

До этого сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп хочет, чтобы в распоряжении Соединенных Штатов было столько же ледоколов, сколько и у России, стремясь купить корабли у Финляндии и ряда других государств.

В материале отмечается, что показатель по ледоколам в США стал для Трампа своеобразным соревнованием с президентом России Владимиром Путиным. Как напоминает газета, Финляндия пыталась продать ледоколы Вашингтону еще во времена Холодной войны, но сделка не состоялась и была отложена. К ней вернулись по возвращении республиканца в Белый дом.

Ранее сообщалось, что верфи трех стран объединились ради строительства ледоколов для США.