Маргарин вошел в топ подорожавших продуктов

«Коммерсантъ»: маргарин за год подорожал на 15%
gresei/Shutterstock/FOTODOM

Средняя розничная цена маргарина по состоянию на 26 января составила 296,8 руб. за килограмм, увеличившись за год на 15%. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.

Продукт занял четвертое место среди наиболее подорожавших позиций в базовом продовольственном мониторинге, уступив мороженой рыбе, водке и говядине.

Рост розничных цен произошел на фоне сдержанной ценовой политики производителей. По словам заместителя председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, средние оптовые цены на маргарин в декабре 2025 года составили 98,9 тыс. рублей за тонну, что на 17,3% ниже показателя годом ранее.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев отметил, что за год себестоимость и отпускные цены фасованного маргарина у производителей не менялись, а цены на промышленные категории снизились на 15–20%. Это связано со снижением стоимости тропических масел на фоне укрепления рубля.

В OleoScope пояснили, что в производстве маргарина используются преимущественно твердые масла. Хотя мировая цена пальмового масла в долларах выросла более чем на 5%, в рублевом выражении сырье подешевело на 23%. Цена производителей на рафинированное подсолнечное масло за год снизилась на 8%, до 99,8 тыс. рублей за тонну.

Производство маргарина в 2025 году выросло на 2,1%, до 1,37 млн тонн, потребление — на 1,6%, до 1,17 млн тонн. Основной объем продукции реализуется внутри страны, остальная часть экспортируется в страны СНГ.

Эксперты не исключили, что рост цен обеспечила розничная наценка. По словам Мальцева, маргарин не относится к социально значимым товарам, поэтому наценка в рознице не ограничена. В Ассоциации компаний розничной торговли при этом заявили, что в крупных сетях рост цен на маргарин остается в пределах инфляции.

Ранее эксперты спрогнозировали рост цен в ресторанах и доставках на 15-16% в 2026 году.
 
