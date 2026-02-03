Овечкин вышел на десятое место по очкам в НХЛ с учетом плей-офф

Овечкин поднялся на чистое десятое место по очкам в НХЛ с учетом плей-офф

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обошел именитого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по количеству очков за одну команду в Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 3 февраля «Вашингтон» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин в этой встрече отметился результативной передачей, теперь на его счету 1817 очков за всю карьеру с учетом плей-офф НХЛ.

Таким образом, россиянин обошел Марселя Дионна в списке лучших бомбардиров, выйдя на чистое десятое место.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее фигурист Илья Малинин сообщил, что на Олимпиаде будет носить шнурки, подаренные Овечкиным.