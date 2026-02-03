Размер шрифта
Общество

На Камчатке из-за извержения вулкана ввели максимальный код авиаопасности

На Камчатке код авиационной опасности вулкана Шивелуч повысился до красного
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. Демянчук

Код авиационной опасности вулкана Шивелуч на Камчатке достиг наивысшего — красного, он выбросил пепел на высоту свыше 11 км. Об сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения в своем Telegram-канале.

По данным ученых, эксплозивное событие произошло в 6:49 мск — пепел от вулкана Шивелуч поднялся на 11,5 км над уровнем моря, а шлейф протянулся на 80 км на северо-запад от исполина.

«Авиационный цветовой код повысился до красного», — говорится в сообщении.

Уточняется, что активность Шивелуча потенциально опасна для местных и международных авиаперевозок.

Вулкан Шивелуч находится примерно в 50 км к северу от поселка Ключи и около 450 км от Петропавловска-Камчатского.

Накануне камчатские геофизики сообщали, что Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 7,5 км над уровнем моря. Пепловый шлейф протянулся примерно на 36 км в северо-восточном направлении от вулкана.

Как уточнили вулканологи, это уже третий пепловый выброс за сутки. До этого фиксировались выбросы на высоту 6 км и 11 км, после чего объявлялся максимальный — красный — код авиационной опасности.

Ранее на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла.
 
