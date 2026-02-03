В России заявили о готовности защитить себя в случае угрозы от США в Гренландии

Если США начнут внедрять в районе Гренландии свою концепцию «Золотой купол», российские специалисты будут к этому готовы. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

По его словам, все, что сейчас происходит вокруг этого острова, продиктовано стремлением Соединенных Штатов установить гегемонию в регионе. Дипломат подчеркнул, что безопасность Российской Федерации в любом случае будет обеспечена.

Рябков добавил, что так называемая угроза со стороны России и Китая, заявляемая американской стороной как причина интереса к Гренландии, не соответствует реальности.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства.

22 американский лидер сообщил, что достиг договоренности с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу будущего соглашения о контроле над островом.

21 января в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии, относилась довольно жестко, «если не сказать жестоко».

Ранее США и НАТО договорились ограничить проекты России и Китая в Гренландии, создать командный центр альянса на острове.