Соседи убийцы девятилетнего Паши заподозрили его в расправе над другим человеком

РЕН ТВ: соседи Петра Жилкина подозревают его в еще одном убийстве
Telegram-канал SHOT

Соседи Петра Жилкина, подозреваемого в расправе над девятилетним Пашей Тифитулиным, считают его причастным к гибели другого человека. Об этом РЕН ТВ рассказала одна из жительниц поселка Яльгелево Валерия.

По словам женщины, Жилкин не вызывал симпатий у соседей, так как вел себя агрессивно и постоянно ввязывался в конфликты даже по мелким бытовым поводам. Так, он регулярно выходил на прогулку с собакой без намордника и резко реагировал на замечания от прохожих.

В 2024 году в местном водоеме обнаружили останки мужчины с гирей на шее, привязанной веревкой. Тогда следователи не нашли криминального следа в его гибели, но, узнав о причастности Жилкина к убийству ребенка, местные жители решили, что это убийство совершил именно он.

«Был случай пару лет назад, когда в поселке нашли утопленника в озере с гирей и рюкзаком, Валентина. Мы пошли к Петру попросить предоставить нам камеры видеонаблюдения – он отказал, это нам странным показалось», – рассказала Валерия.

Паша Тифитулин пропал 30 января. Во время поисков выяснилось, что школьник сел в машину к мужчине, личность которого вскоре установили.

По данным Telegram-каналов, подозреваемый убил ребенка, так как тот стал его шантажировать. Мужчина признался в убийстве. На разных устройствах у него обнаружили много материалов непристойного характера с участием детей.

Поиски тела велись в водоеме, расположенном в деревне Яльгелево. Признавшийся в убийстве ребенка Петр Силкин указал именно на это место. В итоге водолазы вытащили из водоема тело убитого мальчика со связанными ногами.

Ранее появились кадры с похищением ребенка у гипермаркета в Петербурге.
 
