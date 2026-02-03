МВД выявило хищения более чем на 1 млрд рублей на выплатах инвалидам

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России пресекли деятельность межрегиональной организованной группы, подозреваемой в хищении более 1 млрд рублей на компенсационных выплатах за технические средства реабилитации. Об этом сообщил начальник главка генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко в интервью ТАСС.

По его словам, злоумышленники изготавливали фиктивные документы о якобы самостоятельной покупке людьми с инвалидностью технических средств реабилитации. Эти бумаги направлялись в структурные подразделения региональных отделений социального фонда для последующего получения компенсационных выплат.

Предварительный размер ущерба, как отметил Курносенко, может превышать 1 млрд рублей. Он подчеркнул, что подобные преступления особенно опасны в условиях проведения специальной военной операции, поскольку напрямую осложняют обеспечение граждан необходимыми средствами реабилитации.

По фактам выявленных хищений возбуждено и расследуется 19 уголовных дел. Аналогичные дела, как уточнили в МВД, также возбуждены в Московском регионе и Тюменской области.

Ранее полиция пресекла деятельность трех группировок, похищавших бюджетные средства в приграничных регионах России.