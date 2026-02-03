Размер шрифта
В Иране допустили свержение власти в результате ударов США

Reuters: в Иране пала стена страха после подавления протестов
Iranian Supreme Leader'S Office/Global Look Press

Действующие руководители Ирана все больше опасается, что возможный удар США по республике станет причиной их свержения в результате возобновления протестов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на действующих и бывших иранских чиновников.

Верховному лидеру Али Хаменеи доложили, что недовольство иранских граждан жестокостью, с которой были подавлены январские протесты, достигло такого апогея, что страх перестал быть сдерживающим фактором для людей. По словам собеседников агентства, власти Ирана пришли к выводу: внешнее давление, каким может стать удар американских военных, придаст смелости протестующим.

Бывший высокопоставленный чиновник заявил Reuters, что люди в Иране крайне возмущены, «стена страха пала».

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты – иранского риала. В ответ на это правительство ужесточило меры безопасности, а сотрудники полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальное оружие. Иранские власти возлагают ответственность за возникшие беспорядки на внешние силы, прежде всего, на США и Израиль.

Президент США Дональд Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». 28 политик заявил, что ВМС США отправили на Ближний Восток крупную группировку вооруженных сил во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». Он предупредил Тегеран о возможном использовании силы, если власти Ирана откажутся от заключения соглашения.

Ранее Иран обвинил США, Израиль и Европу в разжигании недавних массовых протестов, жестко подавленных властями.
 
