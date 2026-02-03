Размер шрифта
Шойгу передал лидеру Мьянмы послание Путина

ТАСС: Шойгу передал президенту Мьянмы послание Путина
Алексей Никольский/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время рабочей поездки передал лидеру Мьянмы послание президента РФ Владимира Путина с подтверждением нацеленности на углубление сотрудничества. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

В состав российской делегации были включены руководители силовых и экономических ведомств, а также компаний, по линии которых в ходе визита были проведены отдельные контакты по отраслевым направлениям.

«Это позволило выработать конкретные алгоритмы для продвижения дальнейшего сотрудничества», — сказал Шойгу.

2 февраля секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу прибыл в Мьянму с рабочим визитом. В аэропорту его встречали посол России Искандер Азизов и заместитель министра иностранных дел Мьянмы Kоу Koy Чжо.

В конце октября прошлого года Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран.

Ранее Белоруссия и Мьянма договорились о взаимном снятии визовых режимов.
 
