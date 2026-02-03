При атаке ВСУ в Брянской области пострадал человек

При атаке беспилотника на предприятие в Брянской области пострадал человек

В результате атаки украинского беспилотника на сельскохозяйственное предприятие в Севском районе Брянской области один сотрудник получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз Telegram-канале.

По его словам, пострадал водитель предприятия. Он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения. Его доставили в медучреждение и оказали необходимую помощь.

В результате ударов беспилотников полностью уничтожены кормовоз и легковая машина. На месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб, добавил Богомаз.

До этого Богомаз сообщил, что в Климовском районе Брянской области в результате атаки беспилотника ранения получила женщина. Ее доставили в больницу.

В Минобороны РФ сообщили, силы противовоздушной обороны в ночь на 3 февраля сбили десять украинских беспилотников над регионами России.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что БПЛА в корне изменили правила боев.