МЖД сообщила об отклонении от графика ряда электричек Москвы

График электричек сбился на ряде направлений МЖД из-за сильных морозов
Locomotive74/Shutterstock/FOTODOM

График пригородных поездов на нескольких направлениях Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) сбился во вторник утром, 3 февраля. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Уточняется, что причиной задержек стали сильные морозы в столичном регионе.

«В связи с этим движение пригородных поездов на Горьковском, Павелецком, Казанском и Курском направлениях осуществляется с отклонением от графика», — говорится в сообщении.

В МЖД добавили, что утром на станциях Раменское, Реутов, Домодедово, Силикатная и Ступино поезда по техническим причинам совершали незапланированные остановки и высаживали пассажиров.

Накануне в Москве и Подмосковье продлили оранжевый уровень опасности в связи с аномальными холодами. В Гидрометцентре отметили, что до конца рабочей недели в столичном регионе сохранится аномально холодная погода, при которой среднесуточная температура будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Там объяснили, что пришедший в центр европейской части России морозный воздух в условиях антициклональной погоды пока не может прогреваться днем.

Ранее в Москве зафиксировали морозы на 10°C ниже нормы.
 
