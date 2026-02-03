Размер шрифта
В МИД рассказали, кто стоит во главе «партии войны» в Европе

Рябков: Франция и Британия находятся во главе партии войны, задающей тон в Европе
MFA Russia/Global Look Press

Франция и Великобритания проводят антироссийский курс, эти страны стоят во главе партии войны, задающей тон в Европе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с РИА Новости.

По его словам, эти страны одержимы идеей усовершенствования своих возможностей в ядерных и других сферах, которые влияют на стратегическую стабильность. Таким образом они пытаются «укрепить стратегическую автономию, как они называют, Европы», указал Рябков.

6 января 2026 года в Париже состоялся саммит «коалиции желающих» по Украине. После встречи президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта. Газета The Times указывала, что стороны договорились направить на Украину до 15 тысяч военных.

Кроме того, на саммите были приняты гарантии безопасности для Украины, в которых, однако, не прописали конкретные обязательства стран-союзников Киева.

Ранее французские военнослужащие отработали сценарий «Битвы за Москву».
 
